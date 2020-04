Estado paga publicidade em adiantado para ajudar órgãos de comunicação

O Estado vai fazer a compra antecipada de publicidade institucional, alocando 15 milhões de euros, para ajudar o setor de media face ao impacto da pandemia de covid-19, anunciou hoje a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

O anúncio, feito na Presidência do Conselho de Ministros, contou ainda com as presenças da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e do secretário do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.

“O Estado decidiu alocar uma verba de 15 milhões de euros na aquisição antecipada de espaço para publicidade institucional, através de televisão e rádio, em programas generalistas e temáticos informativos, e através de publicações periódicas de informação geral”, afirmou Graça Fonseca.

Questionada sobre quando é que a medida começa a ter impacto nas empresas de media, a ministra disse esperar que ainda “durante este mês”.

“A Lusa e RTP não estão incluídas nesta compra antecipada”, afirmou, quando questionada sobre o tema.