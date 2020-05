A polémica Centeno-Costa-Presidente da República é o tema em destaque nas capas dos principais jornais nacionais desta quinta-feira, 14 de Maio.

‘Marcelo e Costa: Uma dupla indestrutível’, escreve o jornal i, numa capa em que o primeiro-ministro e o Presidente assumem o papel de ‘Homens de Negro’. Negra é a também a situação do ministro das Finanças, que permanece no Governo após ter pedido a demissão, mas só até à aprovação do orçamento suplementar, deixando o cargo com o país a atravessar uma recessão histórica.

“Costa empurra Marcelo para segundo mandato”, escreve sobre o mesmo tema o Jornal de Notícias desta quinta-feira. O JN noticia também que cerca de dois mil bombeiros estagiários são colocados a combater incêndios. São “carne para canhão”, avisa associação.

O Público, por sua vez, avança que Portugal comprou 75 milhões de máscaras mais baratas do que a UE e destaca também a polémica Centeno-Costa-Presidente da República, sublinhando que Marcelo tirou o tapete a Centeno, no dia em que Costa lançou o Presidente para um novo mandato.

Já o Correio da Manhã segue com o caso de Valentina, noticiando esta quinta-feira que a madrasta da criança a vestiu estando esta já sem vida.

O Diário de Notícias de hoje faz manchete com o “’big brother’ da PSP”. “Quase tudo o que se possa imaginar das mais modernas tecnologias ao serviço do combate ao crime está ali, no Centro de Comando e Controlo Estratégico da PSP”, revela o DN numa reportagem exclusiva em tempo de pandemia.

Nos desportivos os presidentes de Benfica e Sporting, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas, enchem as capas com ‘promessas’ para o futuro num dia no qual se fala, ainda, nos estádios que irão receber o que resta da temporada da I Liga.