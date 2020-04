Empresa Pagaqui permite pagamentos por SMS ou email

A Pagaqui – Pagamentos e Carregamentos SA, acaba de lançar um novo serviço que permite aos cidadãos realizarem os seus pagamentos através de mensagem de telemóvel ou email, sem terem de se deslocar a caixas de multibanco e sem terem de utilizar os terminais de pagamento quando recebem as suas compras em casa ou realizam os seus pagamentos habituais.

Este novo serviço destina-se a qualquer empresa, e é a solução prática para aceitar os pagamentos até sem necessidade de ter uma loja online, com um nível de segurança acrescido, como a actual conjuntura dita.

“Numa altura em que as entregas em casa são uma necessidade, a solução Link to Pay, permite às empresas cobrarem essas mesmas entregas sem qualquer interacção física com os seus clientes”, refere João barros, CEO da Pagaqui, salientando que no actual contexto social ditado pelas medidas de isolamento devido à COVID-19, os cidadãos estão a evitar dirigirem-se às caixas multibanco, não conseguindo proceder aos pagamentos de serviços essenciais, como por exemplo a água, gás ou electricidade, estando a Pagaqui em contacto com diversas entidades para disponibilizar esta forma de pagamento aos seus clientes.

Assim, a Pagaqui está a disponibilizar a plataforma Link to Pay às empresas para que possam, com facilidade e total segurança, garantir o pagamento dos serviços aos seus clientes, através de uma SMS ou email”, refere João Barros.

Como funciona?

• A empresa/instituição acede ao Portal onde está disponível a plataforma Link to Pay

• A empresa/instituição insere o valor do pagamento, com possibilidade de incluir número de referência ou nota de encomenda para permitir a identificação e conciliação.

• A plataforma envia um link por SMS ou email para o cliente

• O cliente recebe o link e ao clicar no mesmo surge uma ‘carta’ de pagamento na qual deverá inserir os dados do seu cartão bancário para proceder ao pagamento

• Em seguida, o cliente recebe um SMS com o PIN 3D Secure e o pagamento é realizado.