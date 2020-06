Educação, justiça e bola disputam palco mediático

O Ministério da Educação recebe hoje os representantes dos professores, para discutir a organização do próximo ano letivo, depois de um terceiro período atípico, longe das escolas, devido à pandemia de covid-19.

O encontro servirá, sobretudo, para conhecer as principais dificuldades sentidas pelos docentes durante os últimos três meses de ensino à distância e para ouvir os sindicatos sobre as suas preocupações para o próximo ano.

Na reunião, que decorre antes de ser conhecido o despacho normativo de Organização do Ano Letivo, a tutela vai estar representada pela secretária de Estado da Educação, Susana Amador, e pelo secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa.

Da parte da manhã, os governantes vão ouvir os sindicatos mais pequenos, reservando a tarde para a Federação Nacional da Educação (FNE) e para a Federação Nacional de Professores (Fenprof), que tem vindo a exigir a marcação deste encontro.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O romance premiado de Hélia Correia, “Um Bailarino na Batalha”, é o ponto de partida para a peça “Antes do Mar”, que a companhia O Bando estreia hoje, em Vale de Barris, Palmela.

A peça fala sobre a situação atual dos migrantes, da circulação de pessoas, que faz parte da natureza humana, muitas vezes pelas piores razões, segundo o encenador, Miguel Jesus.

Quase todo o processo criativo da peça, que começou a ser ensaiada no primeiro dia do estado de emergência, 19 de março, foi realizado ‘online’.

O espetáculo vai decorrer ao ar livre e a encenação prevê que os espetadores comecem a acompanhar a ação a uma distância de 100 metros.

“Antes do Mar” tem interpretações de Dora Sales, João Neca, Laurinda Chiungue, Maria do Ó, Nicolas Brites, Nylon Princeso, Paula Só, Raul Atalaia e Rita Brito e conta com a participação especial de André Mexia e Fabian Bravo.

“Um Bailarino na Batalha”, de Hélia Correia, na base da obra, venceu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, em 2018.

DESPORTO

O Sporting de Braga procura hoje ultrapassar provisoriamente o Sporting no terceiro lugar da I Liga de futebol, na receção ao rival Vitória de Guimarães, num encontro da 28.ª jornada entre equipas que ainda não venceram desde a retoma, marcado para as 21:00.

Depois de quase três meses de pausa, devido à pandemia de covid-19, o Sporting de Braga, quarto classificado com 47 pontos, somou um empate e duas derrotas, enquanto o Vitória de Guimarães, sétimo com 40, não passou da igualdade nos três encontros disputados.

Os bracarenses necessitam de vencer para pressionar o Sporting, que soma 49 pontos e visita o Belenenses, na sexta-feira, na luta pelo terceiro posto, enquanto os vimaranenses precisam de um triunfo para ainda terem alguma esperança de poder alcançar os lugares de acesso às competições europeias da próxima época.

ECONOMIA

As organizações representativas dos trabalhadores da Super Bock reúnem-se hoje para debater a decisão do grupo de reduzir a sua força de trabalho em 10%, medida justificada com a redução da atividade devido ao impacto da pandemia de covid-19.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Super Bock Bebidas acusou a empresa de fazer “um ignóbil aproveitamento emocional” da pandemia de covid-19 para reduzir postos de trabalho, já que o grupo tem atingido resultados “extraordinários”, considerando que a decisão poderá comprometer a capacidade produtiva da empresa.

No último relatório de gestão publicado no seu ‘site’, referente a 2018, o grupo -- que detém as marcas Super Bock, Pedras Salgadas e Vitalis -, indicava que tinha 1.310 colaboradores, dos quais 1.060 efetivos.

INTERNACIONAL

O Tribunal Comercial de Londres conclui hoje o julgamento que vai determinar quem tem autoridade sobre as reservas de ouro de Venezuela depositadas no Banco de Inglaterra, se o Presidente, Nicolás Maduro, ou o opositor Juan Guaidó.

Desde o reconhecimento de Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, como Presidente interino pelo Governo britânico, em fevereiro de 2019, que o Banco de Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) recusou sistematicamente a Caracas devolver parte das reservas de ouro que o país sul-americano possui em seu nome.

A Venezuela fez vários pedidos para recuperar o equivalente a mil milhões de dólares (cerca de 991 milhões de euros) de ouro, mas Juan Guaidó escreveu duas vezes ao BoE para rejeitar esses pedidos de Maduro.

Perante as recusas, o Banco Central da Venezuela acabou por levar o Banco da Inglaterra a tribunal, argumentando que precisa desses fundos para combater a pandemia de covid-19.

Além do Reino Unido, Juan Guaidó é reconhecido como Presidente interino da Venezuela por quase 60 países, incluindo os Estados Unidos, que impôs sanções financeiras sobre o regime de Maduro.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Representantes das Nações Unidas, Comissão Europeia e de vários ministérios dos Negócios Estrangeiros europeus participam hoje numa conferência virtual com o primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, para debater o futuro do país africano, depois da revolução no ano passado.

A videoconferência, que será transmitida no portal “Together With Sudan” (Juntos com o Sudão), do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, conta com a participação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do chefe do Governo sudanês, Hamdok, do chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, e do alto-representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell.

A iniciativa tem início marcado para as 14:00 de Lisboa.

Portugal estará representado pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro.

PAÍS

Os enfermeiros e utentes do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, realizam hoje um protesto para exigir a contratação de mais profissionais de saúde.

Na ocasião, os enfermeiros vão entregar um manifesto ao conselho de administração da Unidade Local de Saúde, que será também enviado à Ministra da Saúde, Marta Temido.

“A resposta à pandemia por SARS-CoV-2 justifica algum adiamento nas soluções exigidas, mas muitos dos problemas identificados são crónicos e exigem uma resposta urgente, como é o caso da falta de enfermeiros”, frisam num comunicado.

A secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, reúne-se hoje, em Bragança, com os presidentes das Câmaras Municipais das sete Eurocidades da fronteira entre Portugal e Espanha, para debater a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço (ECDT).

Participam na reunião representantes das Eurocidades Cerveira-Tomiño, Tui-Valença, Salvaterra de Miño-Monção, Chaves-Verín, Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, Vilar Formoso - Almeida, Badajoz -- Elvas - Campo Maior, Guadiana e das comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Os governos de Portugal e Espanha têm estado a trabalhar para o desenvolvimento dos territórios de fronteira e para a aplicação dos fundos comunitários no período pós-2020.

O Tribunal de Coimbra começa hoje a julgar um jovem de 23 anos suspeito de disparar à entrada da discoteca NB, no centro da cidade, e que é acusado de tentativa de homicídio contra três seguranças do estabelecimento.

De acordo com a acusação, a que a agência Lusa teve acesso, o jovem, residente em Coimbra e que está detido preventivamente, era conhecido pelos seguranças por “episódios de violência na noite” da cidade.

Na noite da ocorrência, o arguido tentou entrar na NB, acompanhado pela sua mãe e outra mulher, tendo-lhe sido vedada a entrada por três seguranças da discoteca, por o jovem estar “aparentemente embriagado e agressivo”, e também pelo seu “histórico”.

“O arguido ficou ainda mais alterado e dirigiu àqueles elementos da segurança as seguintes expressões: ‘Vão ver se eu não entro, mato-vos aos três’, ‘Limpo-vos aos três’, ‘Não tenho nada a perder. Mato-vos’”, refere o Ministério Público (MP).

POLÍTICA

O grupo parlamentar do PSD vai questionar hoje o Governo no parlamento sobre a atual situação do setor da justiça em Portugal, uma das áreas que o presidente do partido, Rui Rio, mais tem criticado ao longo dos últimos anos.

Nos dois anos e meio que leva à frente do PSD, Rio tem apontado a justiça como uma das quatro reformas estruturais para o país que devem ser feitas por acordo alargado, a par das do sistema político, segurança social e descentralização.

Nos primeiros meses como líder social-democrata, Rio reuniu-se com todos os agentes do setor da Justiça com o objetivo de apresentar contributos para uma reforma profunda do setor e o partido chegou a produzir um documento - que nunca foi tornado público oficialmente para não dificultar a possibilidade de consensos -, mas cujo conteúdo acabou por ser divulgado pela comunicação social.

A introdução na remuneração dos juízes de uma componente variável, o aumento dos membros indicados pelo poder político nos órgãos de gestão e disciplinares das magistraturas, a extinção dos procuradores-gerais distritais e o reforço dos poderes do procurador-geral da República eram algumas das propostas desse texto.

Entre final de novembro e início de dezembro de 2018, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, chegou a receber os vários partidos para discutir a proposta do PSD, mas na ocasião apenas o PS se mostrou aberto ao diálogo, desde que essa negociação decorresse no parlamento, e o processo nunca teve resultados públicos.

Mais recentemente - ainda antes de a pandemia de covid-19 ter alterado a maioria da agenda política -, o PSD anunciou a intenção de entregar um projeto de revisão constitucional “até ao final da atual sessão legislativa ou, no máximo, até ao início da próxima”, e que também incidiria nesta área.