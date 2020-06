A Duorum Vinhos, do grupo João Portugal Ramos Vinhos, está entre os vinte e sete finalistas para o Prémio Europeu Natura 2000, sendo a única produtora de vinhos e a única iniciativa privada na corrida para a prestigiada distinção europeia.

Criado pela Comissão Europeia para celebrar e promover as melhores práticas para a conservação da natureza na Europa, o Prémio Natura 2000 tem ainda a função de reconhecer a excelência na gestão e promoção de iniciativas que se insiram na Rede Natura 2020 do espaço europeu, assim como as iniciativas de consciencialização da sua importância e dos seus benefícios para os cidadãos europeus.

As vinhas da Duorum encontram-se integradas na Rede Europeia de Conservação da Natureza (Natura 2020) e são, por isso, marcadas por elevados padrões de exigência e conduta ambientais e vitívinicolas que foram desde o início do projecto, em 2007, assumidos pela João Portugal Ramos Vinhos.

Através de uma conduta de excelência – que já havia sido reconhecida no passado pelo Instituto para a Conservação da Natureza e Biodiversidade e pela adesão à iniciativa europeia Business & Biodiversity, uma rede internacional de empresas que integra na sua actividade preocupações com a natureza e biodiversidade - a Duorum Vinhos é assim novamente reconhecida internacionalmente, desta vez por intermédio de uma nomeação para o Prémio Europeu Natura 2000.

Figurado na categoria ‘Benefícios Socioeconómicos’, o projecto Duorum vê desde já reconhecido o seu papel activo no desenvolvimento rural com impacto nas comunidades locais, resultantes de actividades que apoiam os produtores locais e o uso de recursos naturais, fomentando o emprego, novas fontes de rendimento às comunidades locais e combatendo o despovoamento do interior, numa das zonas mais pobres do país.

Para João Portugal Ramos, que em conjunto com José Maria Soares Franco é um dos fundadores da Duorum, esta nomeação é “fruto da enorme dedicação de toda a equipa Duorum que, desde o inicio pensou este projecto de forma a proteger e cuidar o meio onde se insere, a sua biodiversidade e sustentabilidade”, refere, salientando que se trata de mais uma prova de que no sector vitivinícola existem “projectos capazes de conciliar benefícios empresariais e benefícios ambientais”.

Para além do prémio atribuído por um júri, o projecto Duorum está também em votação para escolha do publico em geral, no Prémio de Cidadania Europeia, até dia 15 de Setembro na página oficial da Rede Natura 2000.

Os vencedores das cinco categorias do Prémio Natura 2000 serão revelados a 14 de Outubro, em Bruxelas, na Bélgica.