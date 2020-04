Distribuídos 144 ventiladores em Portugal, Norte recebeu 115

Em Portugal foram já “distribuídos 144 ventiladores” novos, e a região Norte recebeu 115, entre doações, aquisições e o empréstimo de 60, revelou hoje o Presidente da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a covid-19.

Na conferência de imprensa diária de balanço sobre a pandemia, João Gouveia esclareceu que “já foram distribuídos 144 ventiladores” e que, “por vontade expressa dos doadores”, 19 destinaram-se a hospitais do Norte e 78 à Área Metropolitana de Lisboa.

Os outros foram “entregues de acordo com os critérios estabelecidos pela ‘task force’”, que são a “efetividade, segurança e urgência” e 76% deles destinaram-se à Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, “devido ao esforço” a que os hospitais daquela área estão sujeitos.

“Além destes ventiladores, por empréstimo foi ainda possível dotar hospitais da ARS do Norte com cerca de 60 aparelhos, o que corresponde a 43% dos aparelhos que podíamos atribuir ao país”, notou João Gouveia. Segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se em Portugal 380 mortes provocadas pela covid-19, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos confirmados de infeção, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.