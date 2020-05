Detido no Aeroporto do Porto um dos suspeitos da morte de ‘rapper’ Mota Jr.

Um dos suspeitos da morte do ‘rapper’ Mota Jr. foi hoje detido no Aeroporto do Porto pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no âmbito da execução de um mandado de detenção, disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, ao abrigo deste processo, foram emitidos “mandados de detenção europeus” propostos pela Polícia Judiciária (PJ), órgão de polícia criminal responsável pela investigação, validados por autoridade judiciária e colocados em sistema.

Hoje, elementos do SEF, executaram um dos mandados de detenção relativo a um dos suspeitos do homicídio do ‘rapper’, que foi detido quando aterrou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, proveniente do Reino Unido, para onde terá, alegadamente, fugido após o crime, acrescentou a mesma fonte.

O suspeito já foi entregue à PJ e, nas próximas 48 horas, terá de ser presente a um juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Em comunicado, o SEF confirma a detenção.

“O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve hoje, no Aeroporto do Porto, um cidadão português, de 26 anos de idade, investigado por crimes de roubo, sequestro e provável homicídio, alvo de um mandado de captura e detenção para efeitos de extradição emitido por Portugal. O cidadão foi intercetado no decorrer de um controlo de fronteira efetuado a um voo proveniente de Stansted, Londres. Em cumprimento do pedido de paradeiro policial, o cidadão foi entregue à Polícia Judiciária”, refere a nota do SEF.

Também em comunicado entretanto divulgado hoje, a Polícia Judiciária indica que o inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra.

“A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contra Terrorismo, no âmbito de inquérito titulado pelo DIAP de Sintra, confirma a detenção, em cumprimento de Mandado de Detenção emitido pelo Ministério Público competente, de um dos suspeitos da autoria dos crimes de rapto e de homicídio, de que foi vítima o conhecido rapper Mota Jr.”, lê-se na nota.

O suspeito, que entrou em Portugal ao final da manhã de hoje, em voo proveniente do Reino Unido, foi detetado aquando do controlo fronteiriço efetuado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, “que de imediato alertou a Policia Judiciária”.

O detido será presente, amanhã [quarta-feira], às competentes autoridades judiciárias para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação, tida por adequada”, revela ainda a PJ.

Há cerca de uma semana, fonte oficial da PJ disse à Lusa ter encontrado um corpo em elevado estado de decomposição, numa zona de descampado, em Sesimbra, admitindo como possível tratar-se do ‘rapper’ Mota Jr., que terá sido raptado do prédio onde morava, no concelho de Sintra.

Fonte da Judiciária de Setúbal acrescentou nessa ocasião que o corpo foi detetado na sequência de um alerta feito por transeuntes.

A PJ de Setúbal explicou ainda nesse dia que as peças de vestuário encontradas, assim como outros elementos, indiciavam que se podia tratar do músico, tendo a convicção de que o corpo foi depositado naquela zona propositadamente, por ser uma área pouco movimentada.

O reportório musical do ‘rapper’ inclui o ‘single’ “Vira Casacas” e a colaboração com o ‘rapper’ Piruka em “Ca Bu Flã Ma Nau”.