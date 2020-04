Deputados e dirigentes são realizadores de vídeo na era da política digital

Rubricas diárias, vídeos explicativos feitos a partir de casa ou páginas dedicadas à pandemia são alguns dos exemplos que mostram o investimento feito pelos partidos portugueses para chegar aos eleitores em tempo de combate à covid-19.

Depois de terem cancelado todas as iniciativas e encontros, com sedes fechadas em todo o país, os partidos e alguns dirigentes investiram de forma geral nas redes sociais e nas páginas oficiais para continuar a manter contacto com o eleitorado.

Em contexto de pandemia, as redes sociais do PS divulgam diariamente as medidas tomadas pelo executivo no contexto do estado de emergência.

No ‘site’ do partido, existe um separador dedicado exclusivamente à pandemia, denominado #JuntosVencerCovid19 que redireciona o leitor para a página oficial do Governo, “Estamos On”.

O PSD divulga igualmente as medidas apresentadas pelo partido no combate à pandemia, através da sua página na internet ou de vídeos elaborados pela ‘PSDTV’, publicados na plataforma Youtube, bem como noutras redes sociais. Um dos vídeos, intitulado “Fique em Casa”, ilustra como a quarentena de um cidadão pode fazer a diferença.

Rui Rio tem utilizado a sua conta na rede social Twitter para reações e comentários, e é nessa rede que o PSD tem sido também ativo na divulgação de notícias, medidas ou declarações da bancada ‘laranja’ no parlamento.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, lançou na passada quarta-feira uma espécie de rúbrica intitulada “País Ligado”, que consiste num conjunto de vídeos filmados de casa, nos quais se dirige aos portugueses sobre as medidas dos bloquistas para combater a pandemia.

No Instagram, o BE tem um segmento denominado “Responder à Covid-19”, através do qual vai publicando medidas e vídeos explicativos, alguns filmados por deputados a partir de casa, tendo também lançado uma plataforma de denúncia para trabalhadores que sofrem despedimentos ou abusos no contexto de pandemia.

Ainda para pessoas no desemprego ou a sofrer de abusos laborais decorrentes da pandemia, o PCP disponibilizou também um espaço no seu endereço oficial dedicado exclusivamente à covid-19 e ilustrado com um vídeo dirigido aos trabalhadores em dificuldades legendado com a frase “Nem um Direito a Menos”.

Face ao volume de denúncias recebidas pelo partido, a página de Instagram do PCP transfigurou-se, com a publicação de todas as queixas recebidas, às quais se juntam vídeos de vários deputados que falam a partir de casa -- desde a deputada à Assembleia da República Ana Mesquita, ao deputado ao Parlamento Europeu João Ferreira.

No sítio do CDS na internet, a página inicial conta com um vídeo de apresentação em que o líder fala aos portugueses diretamente sobre a pandemia, local onde também estão enumeradas as medidas económicas do plano apresentado pelos centristas.

Já no Instagram, as publicações do partido e de Francisco Rodrigues dos Santos têm sido mais regulares - conta com um vídeo explicativo no qual o líder parlamentar, Telmo Correia, explica a partir de casa a medida proposta pelos centristas de alargar o regime de ‘lay-off’ a sócios-gerentes, por exemplo.

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) tem investido nos diretos através do Facebook e no Youtube e a rede social Instagram conta com vídeos caseiros de André Silva e da deputada Cristina Rodrigues. A líder parlamentar, Inês Sousa Real, chegou a fazer um vídeo explicativo no plenário no dia da renovação do estado de emergência.

As medidas propostas também são publicadas diariamente, tendo sido criado um destaque na página do PAN apenas para a covid-19.

O Partido Ecologista “Os Verdes” incorporou no seu ‘site’ uma página com todos os projetos apresentados pelo partido à Assembleia da República no contexto da covid-19 e aumentou a regularidade de publicações no Instagram.

Já com habitual presença nas redes sociais, a Iniciativa Liberal destaca na sua página oficial o programa “Nação Valente”, um conjunto de medidas económicas para fazer face à crise e o deputado João Cotrim Figueiredo tem utilizado o Twitter para alguns comentários políticos e divulgação de medidas.

O Chega, de André Ventura, publicou uma mensagem de apelo aos portugueses para a colaboração de todos no combate à pandemia, visível logo na abertura do seu sítio na internet, e criou um separador na mesma plataforma onde se podem consultar os dados oficiais da Direção Geral da Saúde num quadro ilustrativo.