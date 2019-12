Debate do orçamento de Estado nos dias 9 e 10 de Janeiro

As Propostas de Lei n.º 5/XIV - Aprova o Orçamento do Estado para 2020 e n.º 4/XIV - Aprova as Grandes Opções do Plano para 2020 foram entregues pelo Ministro das Finanças ao Presidente da Assembleia da República, no dia 16 de Dezembro, marcando o início do processo orçamental no Parlamento.

De acordo com a calendarização aprovada pela Conferência de Líderes, a apreciação na generalidade decorre nos dias 9 e 10 de Janeiro, com a votação na generalidade a ter lugar no dia 10, após o que se segue a apreciação na especialidade, que se prolonga até dia 6 de Fevereiro. O encerramento e votação final global estão marcados para dia 6 de Fevereiro.

Saiba mais sobre o Orçamento de Estado para 2020 neste site.