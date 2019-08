D. Ivo Scapolo é o novo núncio apostólico em Lisboa

O arcebispo italiano era até agora representante diplomático do Papa no Chile

O Papa Francisco nomeou, esta quinta-feira (29 de Agosto), o arcebispo italiano D. Ivo Scapolo, de 66 anos, como novo núncio apostólico (embaixador da Santa Sé) em Portugal, anunciou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

O responsável, que desde 2011 era o representante diplomático do Papa no Chile, sucede no cargo a D. Rino Passigato, que apresentou a sua renúncia após ter superado o limite de idade estabelecido no Direito Canónico.

D. Ivo Scapolo nasceu em Pádua, a 24 de Julho de 1953, e foi ordenado sacerdote a 4 de Junho de 1978; entrou no serviço diplomático da Santa Sé em 1984 e exerceu missão nas representações pontifícias de Angola, Portugal, Estados Unidos da América e na secção para as Relações com os Estados da Secretaria de Estado do Vaticano.

Como núncio apostólico, representou a Santa Sé na Bolívia (2002-2008), Ruanda (2008-2011) e Chile (2011-2019).

A Igreja Católica no Chile foi afectada nos últimos anos por uma crise provocada por casos de abusos sexuais, que levaram à renúncia de vários bispos e à intervenção do Papa Francisco.