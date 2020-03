CTT lançam novos serviços e condições especiais para Pequenas e Médias Empresas

Os CTT, em cooperação com o Ministério da Economia e Transição Digital, no âmbito das medidas criadas pelo Governo para apoiar as PME, estão a lançar novos serviços e condições especiais para as Pequenas e Médias Empresas (PME), ajudando a promover a sustentabilidade do tecido empresarial nacional no contexto de pandemia Covid-19 em Portugal.

Desta forma, os CTT lançam esta quinta-feira, 19 de Março, o serviço Criar Lojas Online, uma oferta que permite que as PME ligadas ao retalho ou venda de bens físicos criem lojas online com grande facilidade para a venda dos seus produtos.

Este serviço, desenvolvido em parceria com a start-up Shopkit e que pode ser subscrito no site dos CTT (https://www.ctt.pt/empresas/solucoes-setoriais/lojas-online-ctt/index), garante a construção de uma loja online de forma simples e intuitiva – aliada a soluções de distribuição CTT. As empresas não necessitam de conhecimentos técnicos de desenvolvimento de sites, sendo tudo efectuado através de uma interface web intuitiva e amigável. O projecto dispõe de uma linha de apoio técnico por chat, email ou telefone para esclarecimento das dúvidas e suporte no processo de criação da loja.

Esta oferta pode ser complementada com os sistemas de expedição dos CTT, com as Soluções de Logística e a oferta de Pagamentos, permitindo às PME ter um único parceiro no seu negócio digital. A simplicidade da solução, com um único parceiro em toda a cadeia, da criação da loja, aos pagamentos, distribuição e devoluções, permite às PME o foco no seu negócio e na segurança e bem-estar dos seus colaboradores.

Este serviço será disponibilizado de forma gratuita até 30 de Abril.

No âmbito desta parceria com o Governo para apoio ao desenvolvimento da presença no comércio eletrónico das PME, os CTT criaram também condições para que as PME possam aceder ao marketplace Dott (https://lojas.dott.pt), criado em parceria com a Sonae, com benefícios especiais. Assim, não serão cobradas comissões às novas empresas que adiram ao serviço até 30 de abril.

O Dott é um shopping online que opera em modelo marketplace puro, trabalhando com o catálogo e stocks das empresas vendedoras para apresentar os produtos aos seus clientes. Com uma equipa dedicada a ajudar as empresas a vender online o mais rapidamente possível, é possível que todo o processo se possa concluir em apenas 20 minutos.

Entrega de correio e encomendas

Os CTT estão a implementar medidas de mitigação de contágio por Covid-19 na rede de retalho e em todo o processo de tratamento e entrega de correio e encomendas.

Tendo em vista a segurança dos Clientes e dos cerca de cinco mil carteiros dos CTT, a assinatura nos terminais dos carteiros durante o processo de entrega de produtos de Correio, Expresso e Carga foi suspenso. Esta medida está a ser aplicada a todos os serviços excepto nas citações ou notificações via postal e nos serviços “Entrega ao Próprio”, estando ainda em análise cenários de ajustamento da actividade tendo em conta a eventual ausência de colaboradores que pertencem a grupos de risco de saúde.

Além disso, os carteiros dos CTT vão adoptar procedimentos específicos no exercício das suas funções durante os giros, na interacção com a população e no manuseamento de objectos, para reduzir o risco de contágio.

Os CTT, mantendo a prestação de um serviço de qualidade e a proximidade às populações, apelam também ao seguimento rigoroso das recomendações da Direcção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores dos CTT.