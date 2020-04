CTT e Hovione oferecem álcool gel a diversas entidades portuguesas

A Hovione e os CTT – Correios de Portugal criaram uma parceria para a produção e distribuição pro-bono de SABA, uma solução antisséptica de base alcoólica, para oferecer a bombeiros, lares, IPSS e outras instituições, numa iniciativa solidária de apoio a estas entidades no combate à pandemia Covid-19.

A solução desinfectante é produzida pela Hovione na sua fábrica em Loures, de acordo com a formulação recomendada pela OMS, e distribuída depois pelos CTT – Correios de Portugal, pelas diferentes entidades.

A iniciativa arrancou esta quarta-feira, 22 de Abril, e permitirá que estas instituições recebam gratuitamente a solução desinfectante para a higienização que ajuda à prevenção da propagação do vírus.

Para João Bento, CEO dos CTT, a empresa encara “com grande sentido de responsabilidade” o seu papel na manutenção das cadeias de distribuição, fazendo chegar aos portugueses e empresas os bens de que necessitam. “É com muito orgulho que os CTT se associam à Hovione, oferecendo apoio logístico e a distribuição do álcool gel por várias instituições”, refere o responsável.

Já Guy Villax, administrador Delegado da Hovione, refere que o momento que o país e o mundo atravessam exige uma resposta à altura das circunstâncias. “A Hovione trabalha na área da saúde e cedo percebeu que teria de ajudar a responder a uma falha grave do mercado: a falta de gel desinfectante num momento em que tanta falta faz”, salienta o administrador, acrescentando que dois terços da produção deste desinfectante vão para a Reserva Estratégica Nacional. “Os colaboradores da Hovione aderiram rapidamente a este esforço colectivo e sentem-se orgulhosos de poderem participar”.

Sobre o acordo com os CTT, empresa histórica de Portugal, diz que “é mais uma iniciativa necessária para defender a saúde da população”.

Esta operação de divisão estará centralizada no MARL, na zona da Grande Lisboa. No primeiro envio serão distribuídos 1.800 litros de álcool gel, por 54 instituições já identificadas, sendo certo que os CTT farão depois a recolha do vasilhame vazio, para sua reutilização.

Os CTT e a Hovione apelam ao seguimento rigoroso das recomendações da Direcção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores destas entidades.

Sobre a Hovione

Fundada em 1959, a Hovione tem hoje laboratórios e fábricas em Portugal, na Irlanda, em Macau e nos Estados Unidos da América. Investiga e desenvolve novos processos químicos e produz princípios activos para a indústria farmacêutica mundial. Com sede em Loures, a empresa emprega 1800 pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 1100 em Portugal.

A Hovione é o maior empregador privado de doutorados em Portugal. A sua actividade de investigação e desenvolvimento em Portugal emprega 220 técnicos e cientistas.

Para mais informação visite www.hovione.com