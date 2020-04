CTT disponibilizam máscaras e gel desinfectante nas lojas de todo o país

Os CTT – Correios de Portugal vão disponibilizar, a partir de hoje, 21 de Abril, máscaras e gel desinfetante nas Lojas da Empresa por todo o País, para venda aos clientes.

Tendo em conta o actual contexto de pandemia por Covid-19 e a preocupação com a segurança e bem-estar dos clientes, os CTT estão a comercializar estes produtos na sua rede de retalho, procurando que os cidadãos se desloquem o menos possível para a compra de bens essenciais.

“Máscaras cirúrgicas com certificação ASTM nível 2, de acordo com a directiva da União Europeia e com embalamento próprio podem ser adquiridas nestas lojas por 10 euros o pack de 6 unidades. Estará também disponível gel desinfectante com 70% de álcool a 5 euros uma embalagem de 100ML, cuja fórmula está de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde”, refere nora dos CTT, destacando que estão “conscientes” do papel crítico que desempenham na manutenção de cadeias de comunicação e logística vitais para a economia e a sociedade portuguesa, tendo implementadas “várias medidas de mitigação no âmbito da pandemia Covid-19”.

Os CTT, mantendo a prestação de um serviço de qualidade e proximidade às populações, apelam também ao seguimento rigoroso das recomendações da Direcção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores dos CTT.