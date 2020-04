Crédito malparado vai aumentar mais se crise se prolongar

A agência de notação financeira Moody’s prevê a queda da rentabilidade dos bancos portugueses e o aumento do crédito malparado, cuja escala do aumento dependerá da duração da crise provocada pela covid-19.

A Moody’s alterou hoje a perspetiva (’outlook’) da banca portuguesa de estável para negativa, numa avaliação ao sistema bancário de nove países europeus à luz da pandemia de covid-19.

Na análise específica ao sistema bancário português, a Moody’s disse esperar que a qualidade dos ativos e a rentabilidade dos bancos portugueses se deteriorem nos próximos 12 a 18 meses devido à contração da economia, uma vez que as medidas do Governo só vão mitigar parcialmente o impacto da recessão.

A agência de ‘rating’ estimou que “o crédito malparado vai aumentar com a disrupção da economia e a redução da capacidade da famílias e empresas” pagarem as dívidas, devido à crise, mas também prevê que a dimensão do aumento vai depender da duração da crise.

O crédito malparado é constantemente referido pelas agências de ‘rating’ como um dos maiores problemas dos bancos portugueses, uma vez que apesar da redução nos últimos anos (sobretudo através da venda de carteiras de crédito) ainda fica bem acima da média europeia.

O crédito malparado no balanço dos bancos portugueses era de 17.194 milhões de euros no final de 2019, o que representava 6,1% do crédito total, abaixo dos 9,4% de 2018, segundo os últimos dados do Banco de Portugal.

A queda da rentabilidade dos bancos portugueses é outra das consequências da crise prevista pela Moody’s, devido à queda da concessão do crédito, à continua pressão sobre as receitas num ambiente de baixas taxas de juro e agora de queda dos mercados financeiros e ao facto de mais crédito malparado obrigar a mais provisões.

Já quanto ao capital, a Moody’s espera que continue estável, suportado pelas medidas do Governo que mitigarão o impacto da crise na qualidade dos ativos e das medidas dos reguladores de flexibilizar os requisitos de capital.

Contudo, a capacidade dos bancos gerarem capital vai cair devido à fraca rentabilidade e o capital pode mesmo ser corroído se a crise se prolongar, avisou.

Também o financiamento e a liquidez deverão permanecer estáveis.

Os bancos portugueses a que a Moody’s atribui ‘rating’ são Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta, BPI, Novo Banco e Montepio.