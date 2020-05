Covid-19 provoca mais 12 mortos e há 219 novos casos de infecção em Portugal

Em 24 horas Portugal registou 12 mortos devido à covid-19 e 219 novos infectados. Há também menos 17 doentes internados e menos dez a necessitar de cuidados intensivos, revela o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde com a situação epidemiológica referente ao dia de ontem, cujos dados incluem a informação até às 24 horas.

São assim 1.175 o número de vítimas mortais e 28.132 os infectados com o novo coronavírus em Portugal. Há 692 pessoas internadas em unidades de saúde e destas 103 estão em risco de vida. Há a registar 3.182 doentes recuperados.

Em comparação com os dados de terça-feira, em que se registavam 1.163 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,03%. Relativamente ao número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (28.132), os dados da DGS revelam que há mais 219 casos, representando uma subida de 0,8%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (667), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (257), do Centro (221), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório, mantendo-se a Madeira sem registo de óbitos.