Covid-19 mata menos em 24 horas em Portugal

Portugal registou um dos mais baixos números de mortes por dia desde o início da pandemia de covid-19, foram nove no dia de ontem, revela o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde. Subiram assim para 1.114 as vítimas mortais devido ao novo coronavírus. Já nos casos a situação é diferente, com mais 553 registados, são agora 27.268 os infectados.

Desde ontem diminuíram os doentes de covid-19 em cuidados intensivos, assim como em geral nas unidades de saúde do país, com menos 8 e 32, respectivamente, são actualmente 127 em estado crítico dos 842 que se encontram em hospitais. Há também 2.422 doentes recuperados.