As capas dos jornais nacionais desta terça-feira, 17 de Março, são feitas pelo Coronavírus, também conhecido por Covid-19.

O Público escreve que os muros estão de volta à Europa, numa altura em que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa divergem sobre estado de emergência. Os hospitais privados mostram-se disponíveis para receber doentes do SNS e a União Europeia impõe restrições à entrada durante 30 dias.

A Capa do Jornal de Notícias destaca a primeira morte em Portugal provocada pelo coronavírus. Amigo de Jorge Jesus é a primeira vítima de Covid-19, escreve o matutino, recordando que Mário Veríssimo tinha 81 anos e problemas pulmonares crónicos. O treinador português também testou positivo no Brasil.

O Correio da Manhã diz que o vírus ameaça 340 mil empregos. O desemprego deverá disparar para 15% até final do ano e Centeno fala em impacto como “nos tempos de guerra”. Há ainda um destaque para o pessoal.

O Diário de Notícias explica como o isolamento se tornou vantagem no Alentejo. Numa conversa com António Costa, o primeiro-ministro lembrou que o quadro jurídico permite ir escalando as medidas e sublinhou que a pandemia não durará duas semanas, o que poderá obrigar o governo a tomar medidas inversas como a requisição civil de trabalhadores e de equipamentos a empresas.

O I destaca as afirmações de João Soares. O antigo ministro da cultura lançou no Facebook um desafio a António Costa: “Convida, já, para virem cá técnicos da China e muito especialmente de Macau. Para avaliarem in loco a nossa situação. E nos fazerem sugestões de medidas a adoptar já. Se pudessem trazer também ventiladores...”

Há ainda a opinião de Jorge Miranda, constitucionalista. “O estado de emergência já pode afectar direitos fundamentais, em específico a liberdade de deslocação e o direito de manifestação”.