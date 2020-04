Corretores de seguros pedem suspensão da taxa adicional sobre a TSU

A Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (Aprose) pediu ao Governo a adoção de medidas excecionais, face ao impacto da covid-19, como a cessação ou suspensão da taxa adicional de 1% sobre a Taxa Social Única (TSU).

“A associação requereu e reivindicou a Mário Centeno [ministro das Finanças], sem prejuízo da sua futura revisão e/ou aditamento em função da evolução do quadro epidemiológico [...], a adoção de medidas excecionais e temporárias de apoio, destinadas aos mediadores de seguros afetados pela pandemia covid-19, tendo em vista a manutenção da sua atividade”, apontou, em comunicado, a Aprose.

Os agentes e corretores de seguros pediram assim a cessação e/ou suspensão temporária da aplicação da taxa adicional de 1% sobre a TSU para a Segurança Social, suportada pelos empregadores, do alargamento da base de incidência do imposto de selo às comissões e sobre os prémios de seguros dos ramos não vida.

Por outro lado, a Aprose solicitou a inclusão definitiva do CAE (Classificação Portuguesa de Atividades Económicas) 66220 -- atividades auxiliares de serviços financeiros e dos seguros “para efeitos do regime de acesso a programas gerais de apoio, de incentivos e de fundos estruturais”, dos quais a atividade de mediação está, geralmente, excluída.

A associação quer ainda a proibição de agravamento por parte dos bancos das condições de acesso à linha de crédito para apoio à tesouraria das empresas, assim como em relação a outros contratos de mútuo e às suas moratórias, bem como o aditamento temporário e excecional do regime de ‘lay-off’ (redução do horário ou suspensão dos contratos) simplificado.

