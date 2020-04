Morreram 34 pessoas ontem em Portugal vítimas de covid-19, de acordo com o registo mais recente da Direcção-Geral da Saúde. Sobe assim para 345 as vítimas mortais do novo coronavírus e são agora 12.442 os infectados, mais 712 do que na segunda-feira.

Dos 12.442 infectados, 1.180 estão internados, 271 nos cuidados intensivos.