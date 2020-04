Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas envia carta aos directores de informação

O Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas (CDSJ) apelas aos directores de informação, como responsáveis máximos pelas escolhas editoriais e conteúdos jornalísticos divulgados pelos órgãos de comunicação social, para que tenham em conta “as necessidades das suas redacções e obedeçam a um estreito respeito pelas regras deontológicas, quer no acompanhamento e tratamento jornalísticos da pandemia da covi-19, quer em todos os assuntos noticiados”.

Através de uma carta aberta dirigida aos directores de informação, o CDSJ recorda que Portugal vive um momento único, onde o papel e a responsabilidade social do jornalismo “são vitais”, muito mais agora, pela “peculiaridade do período que o país atravessa”, a missão de informar e de escrutínio que compete ao jornalismo “tem de ser desempenhada com um atento cuidado no respeito das regras deontológicas dos jornalistas”, refere o Conselho Deontológico.

Recorda uma nota emitida a 14 de Março sobre a cobertura jornalística da pandemia de coronavírus e apela a que o respeito pela deontologia profissional, bem como o respeito pela dignidade humana “estejam sempre presentes no desempenho da profissão”. Saúda todos os jornalistas, bem como todas as outras profissões de quem depende manter em funcionamento os órgãos de comunicação social neste período de confinamento e destaca a “forma ímpar” como em muitos casos os jornalistas se expõem a situações de risco, cumprindo o seu dever social de informar.