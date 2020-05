Comissão Política do PS reúne-se em clima de crise económica e de polémica nas presidenciais

A Comissão Política do PS volta hoje a reunir-se numa conjuntura em que o país entrou em crise económica por causa da covid-19 e em que se instalou nos socialistas uma polémica em torno das eleições presidenciais.

“Nós não vamos enfrentar, nós já estamos a enfrentar uma crise económica e social”, declarou o primeiro-ministro, António Costa, na quarta-feira, no parlamento, corrigindo o sentido de uma intervenção antes feita pelo deputado socialista Miguel Costa Matos.

Ao contrário do habitual, por causa da covid-19, a reunião da Comissão Política Nacional do PS, com hora de início prevista para as 21:00, terá lugar não na sede nacional deste partido, no Largo do Rato, mas num espaço pertencente ao Centro de Esquerda, também em Lisboa, por dispor de uma sala que permite um maior distanciamento entre os membros deste órgão dos socialistas.

Também pela primeira vez numa reunião da Comissão Política do PS, a intervenção inicial do secretário-geral, António Costa, será aberta à comunicação social.

A questão das presidenciais dentro do PS foi desencadeada na semana passada por António Costa, na qualidade de primeiro-ministro, durante uma visita que fez à fábrica da Autoeuropa, em Palmela, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Num breve discurso, António Costa disse que contava voltar à fábrica de Palmela com Marcelo Rebelo de Sousa no primeiro trimestre do próximo ano, dando assim como quase certa a recandidatura e a reeleição do atual chefe de Estado.

A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes condenou estas palavras do seu secretário-geral, afirmando que “o PS não é o partido do Costa” e que “a democracia não está suspensa no PS. Ana Gomes insurgiu-se ainda contra a ideia de o presidente deste partido, Carlos César, pretender adiar o congresso nacional para uma data posterior às eleições para Presidente da República.

Na SIC, no domingo, Ana Gomes classificou como “gravíssima” a situação criada por António Costa, disse que iria refletir numa sua eventual candidatura à Presidente da República e defendeu a tese de que o PS deverá ter um candidato a Belém.

Em declarações à agência Lusa, na terça-feira, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, afirmou que “as declarações inaceitáveis” de Ana Gomes mereceram o repúdio da direção deste partido.

Antes da Comissão da Comissão Política do PS, reúne-se no mesmo espaço do Centro de Esquerda, na rua Filipe Néri, pelas 19:30, o Secretariado Nacional do PS, o órgão de direção executiva dos socialistas.

Na ordem de trabalhos da Comissão Política do PS, está a análise da situação política e do processo eleitoral interno, ou seja, o adiamento dos congressos federativos e nacional, assim como das eleições diretas para o cargo de secretário-geral, em virtude da pandemia de covid-19.

As novas datas para a realização dos congressos federativo e nacional, assim como para a eleição direta do secretário-geral deste partido, têm de ser aprovadas em Comissão Nacional, que é o órgão máximo dos socialistas entre congressos.

A Comissão Política Nacional do PS tem 71 membros efetivos, sem contar com dezenas de elementos que ali têm assento por inerência, mas esta reunião de quinta-feira será simultaneamente “em versão presencial e por meios telemáticos, o que permitirá reduzir o número de presenças físicas”.

Segundo o PS, por causa da covid-19, nas reuniões do Secretariado e da Comissão Política será “garantido um distanciamento mínimo de dois metros entre os participantes, correspondendo às normas fixadas” pela Direção Geral da Saúde.

“Os participantes presenciais terão de utilizar máscara sempre que se encontrem a menor distância do que a fixada, nomeadamente à entrada e saída da reunião. Será disponibilizado gel alcoólico para desinfeção das mãos a todos os participantes presenciais”, acrescenta-se num comunicado do PS.