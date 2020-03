CGD condiciona atendimento ao público

Numa altura crítica de pandemia, os bancos nacionais estão a tomar medidas para conter o impacto do coronavírus. A Caixa Geral de Depósistos (CGD) mantém as agências abertas mas incentiva os clientes a recorrer aos serviços online.

A CGD prevê ainda o encerramento temporário de agências em áreas designadas como de risco pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

“A Caixa está a acompanhar a evolução da situação relacionada com o COVID-19 e a tomar as medidas necessárias para fazer face ao contexto de pandemia. Nesse sentido, está a aplicar as medidas previstas no Plano de Contingência, por forma a minimizar possíveis impactos e manter a continuidade do funcionamento dos diversos serviços”, pode ler-se na mensagem divulgada no ‘site’ oficial da CGD.

Entre estas medidas, incluem-se “acções de reforço da limpeza dos espaços e desinfecção dos mesmos, aquisição de material de protecção e limitação de viagens, nomeadamente para locais classificados como de maior risco por parte da DGS”.

A Caixa recomenda ainda aos clientes que não façam “deslocações desnecessárias” e optem por comprar online e lembra que podem “realizar as suas operações habituais no serviço Caixadirecta, através do 21 790 07 90, disponível 24h/dia. Em atendimento automático, através da selecção das opções de menu inicial, pode consultar contas e cartões, efectuar operações, desde transferências a pagamentos vários, sem necessitar de falar com o assistente”, refere a CGD.

“Para além do serviço Caixadirecta e das Apps da Caixa, tem ainda à sua disposição a rede Caixautomática localizada nos átrios da maioria das Agências da Caixa ou, em alternativa, a rede Multibanco”, sublinha o banco.

Aos clientes que necessitem de apoio, a CGD recomenda que enviem mensagem “através da caixa de correio segura do serviço Caixadirecta ou da App Caixadirecta em ‘MyCGD’.”

Em alternativa, para activar ou subscrever novos produtos ou serviços não disponíveis online, é possível contactar o banco por webchat no Caixadirecta (condicionado à disponibilidade do seu Assistente Comercial ou Gestor de Cliente no momento) ou utilizar os contactos telefónicos.

Dois casos confirmados em Lisboa e Porto

Segundo notícias avançada pela TSF, a Caixa Geral de Depósitos reforçou as medidas de segurança depois da confirmação de dois casos de infeção por Covid-19 entre os trabalhadores, um no Porto, outro em Lisboa.

No edifício sede da CGD, na avenida João XXI, em Lisboa, está encerrado o posto médico, já que o doente infectado é médico nesse posto de trabalho, e o atendimento da Caixa Geral de aposentações está condicionado: só utentes com agendamento prévio serão atendidos.

Em comunicado, a Comissão Executiva da CGD reforça que as medidas adoptadas têm como objectivo “proteger colaboradores e os clientes e assegurar a continuidade do serviço público”, lembrando que o banco enfrenta “um momento ímpar” na sua história.