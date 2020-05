Cerca de 74.000 profissionais de saúde fazem vigilância em plataforma

Cerca de 74.000 profissionais de saúde estão a fazer vigilância clínica através da plataforma Trace Covid, que envolve perto de 345.000 utentes, disse hoje o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

De acordo com o governante, a linha SNS 24 continua a ser “uma das principais portas de entrada” do Serviço Nacional de Saúde e está a receber, em média, cerca de 7.000 chamadas, mantendo-se a tendência para a estabilização nas últimas semanas, quer no número de chamadas, quer nos tempos de resposta, que são inferiores “a um minuto”.

A Linha de aconselhamento psicológico, por seu lado, já permitiu o atendimento de cerca de 9.500 chamadas, mil das quais efetuadas por profissionais de saúde.

“Está a funcionar desde o dia 01 de abril e atende, em média, cerca de 233 chamadas diárias”, afirmou Lacerda Sales durante a conferência de imprensa diária para atualizar informação relativa à pandemia de covid-19.

A linha funciona com 64 psicólogos, que tiveram formação específica para o efeito, nomeadamente para intervenção psicológica em situação de crise.

“É um serviço disponível para todos os cidadãos, que não devem hesitar em usar em caso de stress, ansiedade, dificuldades em lidar com o isolamento social, entre outras matérias”, frisou o secretario de Estado.

Em matéria de equipamentos, António Lacerda Sales indicou que chegou na quarta-feira um voo com 4,8 milhões de máscaras cirúrgicas, 220.000 zaragatoas e 22.000 fatos de proteção integral.

O material encontra-se no laboratório militar e será distribuído consoante as necessidades.

Portugal contabiliza 1.184 mortos associados à covid-19, em 28.319 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 9 mortos (+0,8%) e mais 187 casos de infeção (+0,7%).

Das pessoas infetadas, 680 estão hospitalizadas, das quais 108 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados é de 3.198.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência, desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.