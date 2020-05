Centeno foi a São Bento com vontade de sair mas fica até Junho

A informação é avançada pela SIC Notícias, através de um comunicado entregue em São Bento: o ministro das Finanças, Mário Centeno, vai permanecer no Governo pelo menos até Junho. Aquele que é também o presidente do Europgrupo esteve reunido durante cerca de três horas com o primeiro-ministro, António Costa, mas opta por permanecer no cargo, pelo menos, até ao próximo mês.

Ainda segundo o mesmo comunicado, António Costa lamentou o facto de ter existido uma falha de comunicação relativamente ao Fundo de Resolução do Novo Banco, situação que espoletou toda esta situação que “deveria ter sido sinalizada previamente”.

Em causa está a transferência para a recapitalização do Novo Banco, no valor de 850 milhões de euros. Na semana passada, na Assembleia da República, durante o debate quinzenal, António Costa disse à coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que não haveria transferências para o Fundo de Resolução, tendo em vista a recapitalização do Novo Banco, até que a auditoria àquela instituição bancária estivesse concluída.

No dia seguinte, sexta-feira, no Porto, António Costa afirmou aos jornalistas que o Ministério das Finanças não o informara de que essa transferência tinha sido efectuada na véspera, o que o levou a pedir desculpas à coordenadora do BE pela informação errada que lhe tinha transmitido.

Perante este caso, em entrevista à TSF, o ministro de Estado e das Finanças assumiu que houve uma falha de comunicação no Governo.