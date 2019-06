Casos de justiça dominam jornais

Saiba quem são os protagonistas dos jornais de hoje.

Sábado:

- “Os alunos que as empresas procuram”

- “Novo processo visa ex-dirigente da Octapharma: PJ encontrou os milhões de Lalanda e Castro na Suíça”

- “Entrevista exclusiva ao líder da Juve Leo na prisão: Mustafá conta telefonemas e reuniões com Bruno de Carvalho”

Correio da Manhã:

- “Constâncio com reformas de 27 mil euros: Quando estava no BCE acumulava pensão do Banco de Portugal”

- “Pedófilo condenado por abusos a 5 meninos”

- “Ator de ‘Morangos’ perseguiu colega de escola durante 15 anos”

- “Rúben de Carvalho: Morreu o criador da festa do Avante”

- “Sporting: Varandas assume negócio de Bruno Fernandes”

- “FC Porto: Salário de Buffon complica ingresso no dragão”

- “Viseu: Doentes oncológicos estão sem tratamento”

- “Nova Lei: Contratos a prazo com máximo de dois anos”

- “Expropriação de terrenos: Governo usa fogos para acordo com o PSD”

- “João Félix de jato privado na loucura de Ibiza: Vieira exige 120 milhões a pronto para vender craque”

Público:

- “Cruz Vermelha quer arrendar sede devido a problemas financeiros”

- “Brasil: ‘Vaza-Jato’ fragiliza Sérgio Moro”

- “Professores e técnicos de diagnóstico querem o Estado em tribunal”

- “PS tenta salvar Lei de Bases da Saúde mas quer manter as PPP”

- “Trabalhadores vão ter direito a mais cinco horas de formação”

- “Espanha: PSOE e Podemos fazem ‘Governo de cooperação’”

- “Ruben de Carvalho: Morreu o homem dos equilíbrios difíceis”

- “Digressão Amadou & Mariam cantam no novo disco a confusão que tomou conta do mundo”

- “Estudo: Cientistas encontraram ligação entre o autismo e o ADN ‘lixo’”

Jornal de Notícias:

- “Animais para consumo vendidos na Internet”

- “Seis meses de demolições no Aleixo”

- “Pedófilo de Famalicão apanha 19 anos de cadeia”

- “Miguel Oliveira está a tirar a carta de mota”

- “F.C. Porto: Dragão atrai Buffon para render Casillas”

- “Ciclismo: ‘A minha missão é muitas vezes ajudar os outros a vencer [Ricardo Mestre, vencedor do Grande Prémio JN”

- “PS cede na Saúde mas ainda não convence a Esquerda”

- “Descentralizar: Câmaras fazem mais de 300 perguntas ao ministro”

- “PCP de luto: Morreu Ruben de Carvalho, um ‘homem de causas’”

- “Banca: Ex-gestor diz que Sócrates urdiu ‘teia’ no BCP”

- “Barcelos: Autarca pede substituição no cargo por 29 dias”

Jornal i:

- “Compra de ações por Joe Berardo: Sócrates deu a ‘bênção’ para assalto ao BCP [diz ex-administrador do banco Filipe Pinhal]”

- “Marchas populares. A história de como tudo começou”

- “Ruben de Carvalho. Um comunista que gostava de fado”

- “Arábia Saudita. Pena de morte por um crime cometido aos dez anos”

- “Dia de Portugal. Marcelo criou suspense, Costa acabou com o mistério”

- “Lei de Bases da Saúde. Nova proposta ainda não convence PCP e Bloco”

- “Lisboa é a cidade favorita dos carteiristas. Turistas atraem furtos”

- “V. Setúbal. Os dez anos que ficaram para a história do futebol”

Negócios:

- “Guerra aos vinhos franceses ameaça Portugal”

- “Lei de Bases da Saúde não passa no ‘check-up’”

- “Pinhal acusa Sócrates e Constâncio de criarem teia para controlar o BCP”

- “Paulo Carmona, presidente do Fórum de Administradores de Empresas: Escândalos de gestão são ‘resquícios do salazarismo’”

- “Carros a gasolina poluem 24% mais que o reportado”

- “Indústria: Estado leva Quintas a tribunal por causa da insolvente Tegopi”

- “Corretagem: Nova fintech acena com custos mais baixos”

Nos desportivos é hora de falar de mercado, com a hipótese de Buffon rumar ao Dragão em destaque.

Record:

- “120 MEuro ou nada: Vieira não facilita no negócio Félix”

- “André Almeida: ‘Foi a minha melhor época’”

- “Sporting: Eduardo fechado ainda esta semana”

- “FC Porto: Buffon disposto a ouvir dragões”

- “V. Guimarães: Luís Castro rende dinheiro e jogadores”

O Jogo:

- “Aboubakar livre para a Champions: lesão tira camaronês da CAN e permite-lhe começar a pré-época”

- “’Buffon quer o FC Porto’”

- “Benfica: Helton Leite do Bessa para a Luz”

- “Sporting: United avança por Bruno Fernandes”

- “V. Guimarães: Blati Touré assinou por duas épocas”

- “Braga: Rolando será o mais bem pago”

A Bola:

- “Gabriel seguido há dois anos: Fernando Santos observou médio do Benfica quando ainda jogava no Leganés”

- “Sporting: Eduardo fechado”

- “FC Porto: Gustavo é o novo alvo para o ataque”

- “Italianos apontam Buffon ao dragão”

- “SC Braga: AEK quer levar Fábio Martins”