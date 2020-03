A Cáritas Diocesana de Aveiro anunciou hoje que decidiu alargar de imediato o horário de funcionamento do Centro de Alojamento Temporário (CAT), destinado a pessoas sem-abrigo, para as 24 horas por dia, devido à doença Covid-19.

Numa nota publicada no seu ‘site’, a Cáritas de Aveiro explica que decidiu tomar esta medida preventiva perante a situação que se vive e devido ao “estado de alerta que foi implementado pelas entidades/autoridades competentes”.

Este organismo da Igreja católica convida os utentes a sair da rua e a permanecer nas instalações do CAT, que tem como principal objetivo garantir o alojamento temporário de homens sem-abrigo.

Na mesma nota, a Cáritas de Aveiro informa que decidiu proceder ao encerramento da Creche e do Pré-Escolar e limitar os atendimentos do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e do Atendimento Social de Emergência às situações de urgência.

A instituição decidiu ainda proceder a uma adequada gestão de pessoal, rentabilizando os recursos humanos e procurando que os mesmos estejam mais resguardados de contactos de potencial risco.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.000 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.