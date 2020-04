Caldas da Rainha celebra com concertos on-line e largadas de pombos

Concertos nas redes sociais, largadas de pombos e deposição de flores na estátua da rainha marcam as comemorações do 25 de Abril nas Caldas da Rainha, este ano sem público por determinação da câmara.

As comemorações arrancam esta noite na rede social Instagram, com um concerto ‘online’ do caldense Stereossauro (@stereossauro_beatbombers), autor do álbum “Bairro da Ponte”.

A atuação de Stereossauro (Tiago Norte) foi especialmente concebida para celebrar o 25 de Abril, “a partir de outros trabalhos que já realizou, por exemplo com músicas de Zeca Afonso, de outras músicas de intervenção portuguesas e com áudios de algumas frases históricas”, divulgou hoje a União de Freguesias das Caldas da Rainha -- Santo Onofre e Serra do Bouro.

A união de freguesias organiza, em parceria com a câmara municipal e o Centro da Juventude das Caldas da Rainha, o evento “Caldas Jovem”, que este ano viu canceladas todas as outras atividades, mas mantém o concerto “25 de Abril Jovem”, pela primeira vez em versão ‘online’ devido à pandemia da covid-19 e às restrições à concentração de pessoas.

“Queremos que os jovens caldenses sintam a liberdade que é vivermos em democracia, mesmo que estejam fechados em casa”, afirmou Jorge Varela, presidente da união de freguesias, citado numa nota de imprensa em que defende que a pandemia “não pode fazer esquecer a arte, a cultura, a música”.

O concerto é integrado nas comemorações do 25 de Abril das Caldas da Rainha, organizadas em conjunto com a outra união de freguesias da cidade [Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório], cujo programa foi este ano reduzido em termos de atividades presenciais.

Na manhã do dia 25 de Abril, sábado, haverá uma largada de pombos e será hasteada a bandeira nacional nas sedes das duas uniões de freguesia e da Câmara Municipal, pelos respetivos presidentes.

Posteriormente será feita uma deposição de coroas de flores junto à estátua da rainha D. Leonor, protagonizadas pelo presidente da câmara, Fernando Tinta Ferreira, pelo presidente da Assembleia Municipal, José Lalanda Ribeiro, e pelos líderes dos partidos com assento naquele órgão.

A colocação dos ramos “será feita respeitando as distâncias, um de cada vez, e sem público”, explicou Tinta Ferreira, acrescentando que foi pedida a colaboração da PSP para delimitar a zona e impedir a concentração de populares.

À tarde, a Banda Comércio e Indústria, que normalmente realiza um concerto em frente ao Hospital Termal, vai dar um concerto ‘online’, com cada um dos músicos a tocar a partir de casa, sendo a atuação exibida a parir das 16:00 nas páginas de Facebook da banda e das autarquias caldenses.