Caixa oferece equipamentos informáticos a Instituições de Ensino

A Caixa ofereceu 120 equipamentos informáticos a diversas Instituições de Ensino apoiando alunos carenciados que face à ausência de condições financeiras para a aquisição deste tipo de recursos e ferramentas digitais, não tinham forma de acompanhar o ensino à distância, uma realidade imposta pela pandemia Covid-19.

Com o objectivo de mitigar desigualdades no acesso à Educação e acreditando que ninguém deve ficar para trás devido às suas circunstâncias de vida e que todos merecem uma educação de qualidade, alinhado com o 4.º Objectivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Caixa decidiu fazer parte da solução, dando este passo para apoiar dezenas de estudantes.

A doação destes equipamentos foi realizada em parceria com o Banco de Equipamentos da Entrajuda, que recupera e verifica os equipamentos e procede à sua reparação para que sejam entregues em perfeito estado de funcionamento às Instituições.

Os equipamentos foram entregues a Escolas de ensino básico e secundário, assim como a Universidades, em diversas zonas do país.

No contexto actual, em que a escola está temporariamente transferida para meios virtuais, colocam-se grandes dificuldades a uma parte da população. A nível nacional, 50 mil alunos (5% do total) estão “desligados”, ou seja, não têm computador e/ou Internet em casa para poderem participar no Ensino à distância. De acordo com um estudo levado a cabo pelo Centro de Economia da Educação da Universidade Nova de Lisboa, 28% dos alunos das escolas públicas do ensino básico não têm acesso a um computador.

A responsabilidade cívica e social são prioridades na política de apoios da Caixa. Enquadrada no âmbito da sua estratégia de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, a Caixa realiza um forte investimento na Educação, procurando responder às problemáticas sociais e lutar contra a pobreza e exclusão social através do desenvolvimento económico e inovação.