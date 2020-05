“Cá estaremos todos”, afirma Marcelo depois de Costa sugerir que será reeleito

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ouviu hoje o primeiro-ministro, António Costa, sugerir que será reeleito nas presidenciais de 2021, e em seguida afirmou: “Cá estaremos todos”.

“Nós vamos ultrapassar esta pandemia e os efeitos económicos e sociais este ano, no ano que vem, nos anos próximos. E eu cá estarei, e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar. Cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor”, declarou o chefe de Estado com António Costa perto de si.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no final de uma visita com o primeiro-ministro à Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, no distrito de Setúbal, depois de ouvir António Costa remeter uma nova visita conjunta a esta fábrica para “o primeiro ano do próximo mandato do senhor Presidente da República”, sugerindo que irá recandidatar-se e será reeleito.