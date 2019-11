Buscas de manobrador de máquina que caiu em pedreira de Vila Viçosa retomadas no domingo

As operações de busca e resgate do manobrador da máquina que caiu hoje numa pedreira, em Vila Viçosa (Évora), foram interrompidas ao final da tarde e são retomadas no domingo com reforço de meios, segundo a Protecção Civil.

Os trabalhos para resgatar o manobrador do ‘dumper’, que transportava pedras, tinham sido iniciados, durante a tarde, por mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB) e da corporação de Reguengos de Monsaraz.

Trata-se de um trabalhador, de 51 anos, residente no concelho vizinho de Borba, segundo fonte dos bombeiros.