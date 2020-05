bioMérieux lança testes serológicos que permitem resultados em 30 minutos

A bioMérieux, empresa francesa líder em soluções de diagnóstico in vitro, anuncia o lançamento de dois novos testes para ajudar a combater a Covid-19. A empresa recebeu recentemente a marcação CE os testes serológicos anti-SARS-CoV-2 para detectar anticorpos em indivíduos que tenham sido expostos ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19.

Os testes anti-SARS-CoV-2 IgM e anti-SARS-CoV-2 IgG, permitem identificar, em menos de 30 minutos, a presença de anticorpos IgG e IgM e resposta imunitária em indivíduos que tenham sido infectados com SARS-CoV-2. Ambos os testes demonstraram excelentes resultados em termos de especificidade, o que é particularmente importante neste contexto, assegurando assim que testes a indivíduos não infectados revelem, consistentemente, um resultado negativo.

Os testes agora disponibilizados são para ser executados nos sistemas de imunoanálise da bioMérieux, largamente utilizados, contando com mais de 30.000 sistemas instalados em todo o mundo.

Rui Nunes, director de Marketing da bioMérieux Iberia, refere que nos últimos meses a empresa tem feito um esforço para “disponibilizar em tempo recorde a todos os tipos de laboratórios, um conjunto diverso de soluções diagnósticas de alta qualidade e fiabilidade, que ajudem os profissionais de Saúde a ultrapassar a actual pandemia”.

Segundo Eleonora Bunsow, Medical Advisor da bioMérieux Iberia, os testes serológicos agora disponibilizados, “vulgarmente designados como ‘testes de imunidade’ detectam a resposta imunitária contra o vírus, ou seja, a produção de anticorpos de quem tenha sido exposto ao SARS-COV-2, sendo uma solução que vem complementar toda a oferta diagnóstica da bioMerieux para o SARS-COV-2”.

Este lançamento segue-se ao teste lançado em Portugal, no mês passado, desenvolvido especificamente para detectar a presença do vírus SARS-CoV-2, seguindo os alvos recomendados (gen N, gen E e gen RdRp) pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). Um teste compatível com vários modelos e marcas de sistemas de extracção e amplificação, permitindo detectar secções específicas do genoma do novo coronavírus.

Para além deste lançamento, a bioMérieux, está já a preparar o lançamento em Portugal de uma solução de diagnóstico molecular multiplex que permitirá a pesquisa de 23 agentes responsáveis por doenças respiratórias, incluído o novo SARS-CoV-2, em apenas 45 minutos. Esta ferramenta, de fácil utilização e elevada performance, recebeu já uma autorização EUA (Emergency Use Authorization) pela Food and Drug Administration (FDA), estando o processo de aprovação CE-IVD em curso.

Fundada em 1963, a bioMérieux é uma empresa líder mundial no diagnóstico in vitro e está presente em mais de 150 países, através de 42 filiais e uma grande rede de distribuidores. A bioMérieux disponibiliza soluções de diagnóstico (sistemas, reagentes, software) que determinam a origem e nível de contaminação das doenças.

Os seus produtos são usados para diagnosticar doenças infecciosas e detectar microrganismos em produtos agroalimentares, farmacêuticos e cosméticos, por forma a melhorar a saúde pública e garantir a segurança dos consumidores.