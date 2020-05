Betway doa 10 mil euros à Rede de Emergência Social

A Rede de Emergência Alimentar recebeu, esta quinta-feira, um donativo da Betway, resultante de uma parceria com a Fundação do Futebol – Liga Portugal, no valor de 10 mil euros.

Um gesto que é merecedor de rasgados elogios por parte do Coordenador da Fundação do Futebol, Luís Estrela, que destaca “o forte cariz solidário da iniciativa desta entidade parceira que, num período em que as fragilidades de pessoas e famílias estão ainda mais expostas, efectua este donativo financeiro, de forma a dar resposta às necessidades da Rede de Emergência Alimentar.”

Sob o mote ‘A ajuda não pode parar junto das pessoas mais vulneráveis’, esta campanha solidária tem como grande objectivo ajudar as pessoas mais carenciadas que possam vir a ser prejudicadas com o encerramento das respostas sociais de apoio, normalmente disponibilizadas por várias Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

O Banco Alimentar irá garantir total segurança e higiene na entrega dos alimentos, sendo certo que este apoio disponibilizado por parte da Betway ajudará centenas de pessoas e famílias que estão a viver momentos de grande dificuldade.