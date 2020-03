Associação lança guia para diabéticos com medidas de prevenção para o Covid-19

A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) lançou um guia com medidas de prevenção da infecção com o novo coronavírus destinado às pessoas com diabetes, que enfrentam “um grande risco de complicações” quando lidam com infecções virais.

“É importante tranquilizar as pessoas com diabetes e seus cuidadores e esclarecer como pode ser prevenida esta doença infecciosa”, afirma em comunicado o presidente da associação, José Manuel Boavida.

O endocrinologista lembra que “a população idosa, assim como pessoas com outras patologias cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crónicas, hipertensão e cancro, estão mais vulneráveis ao Covid-19”, a doença provocada pelo novo coronavírus.

“Os sintomas do Covid-19 são semelhantes aos sintomas da gripe, incluem febre, tosse, falta de ar e cansaço. Assim, o impacto do coronavírus numa pessoa com diabetes é, também, igual ao da gripe, isto é, afecta a compensação da diabetes”, sublinha José Manuel Boavida.

Para esclarecer as principais medidas de prevenção da infecção por Covid-19, a APDP criou um guia prático para pessoas com diabetes e seus cuidadores.

À semelhança de outras situações, as pessoas com diabetes devem ter em casa medicação para a diabetes em quantidade suficiente para um mês, assim como material de autovigilância da diabetes e toda a medicação que toma habitualmente para outras condições.

É ainda conveniente ter medicação para a febre, necessitando de uma maior vigilância e controlo, aconselha a associação.

“Procuramos sempre a melhor abordagem, decisões estratégias adequadas e perspectivação de informações que permitam uma maior vigilância e controlo da diabetes”, afirma o presidente da APDP.

Lembrando que existem três milhões de pessoas com diabetes ou pré-diabetes, o que representa 40% da população portuguesa, o especialista defende que “é crucial reforçar as mensagens partilhadas pela Direcção-Geral de Saúde”.

As medidas recomendadas para pessoas com diabetes são iguais às partilhadas com a população em geral e é crucial o indivíduo manter-se hidratado, controlar a sua glicemia, controlar a sua temperatura corporal, seguir as recomendações da equipa de saúde e, em caso de diabetes tipo 1, controlar os corpos cetónicos.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje para cinco o número de casos de infecção pelo novo coronavírus em Portugal.

O surto de Covid-19, que pode causar infecções respiratórias como pneumonia, já provocou mais 3.200 mortos mortos e infectou mais de 93 mil pessoas em 78 países.