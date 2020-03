ASAE recebeu 1.871 denúncias relacionadas com especulação de preços

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) recebeu nos últimos 14 dias 1.871 denúncias de ilícitos, a maioria relacionadas com especulação de preços de produtos de combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19), foi hoje divulgado.

Em comunicado, a ASAE refere que desde 12 de março tem estado “em constante supervisão e vigilância do comportamento do mercado no que se referem a factos eventualmente ilícitos relacionados com a pandemia do covid-19, quer em lojas fixas, quer em ambiente digital”.

Paralelamente, a ASAE diz que tem rececionado inúmeras denúncias por parte de consumidores e de operadores económicos.

Entre os dias 12 a 26 de março foi recebido um total de 1.871 denúncias, “a maioria das quais relacionadas com a pandemia, designadamente com questões de alegada especulação de preços de bens necessários para a prevenção do covid-19 (álcool, álcool-gel, desinfetantes), eventual açambarcamento de produtos, segurança alimentar, desobediência, saúde pública, entre outras”.