Arranque do terceiro período à distância em destaque na imprensa nacional

O arranque do terceiro período com aulas à distância é o tema que domina hoje as capas dos jornais nacionais.

O Diário de Notícias escreve que “Escolas começam 3.º período com mudanças do ensino e alunos ansiosos”.

O jornal I destaca que “Ensino à distância preocupa pais e vai aumentar fosso entre ricos e pobres”.

O Jornal de Notícias refere que as “Aulas recomeçam com desafio à avaliação”.

O Público diz que “Novas regras prejudicam alunos que querem melhoria de nota para entrar na universidade”.

O Correio da Manhã adianta que “Pais alertam para escolas com maioria de alunos sem acesso à net”.