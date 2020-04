Numa altura em que o Mundo está a viver um momento excepcional por força da pandemia Covid-19 e que obriga à intervenção de várias entidades fulcrais no processo de combate à crise, a Altice Portugal, em estreita colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Cível (ANEPC), assegura o regular funcionamento das comunicações, dotando a rede de maior resiliência e capacidade.

Assim, “continuamos no terreno na protecção e reforço de redes, e a partir de hoje intensificamos as nossas operações junto das novas infraestruturas de comunicação junto das Instalações Temporárias de Acolhimento e Tratamento de Pessoas, como disso são exemplo, os hospitais de campanha, as instalações hospitalares militares, os complexos montados em estádios e pavilhões municipais”, refere a empresa através de comunicado.

Considerando que o mais importante é assegurar o reforço da capacidade de rede junto das Entidades de Saúde Pública, que desde a primeira hora estão na linha da frente no combate ao surto pandémico Covid-19, a Altice Portugal “expande e fortalece a resiliência das infraestruturas fixas e móveis das Instalações Temporárias de Acolhimento e tratamento de Pessoas de forma a garantir o bom funcionamento das comunicações e uma maior capacidade de resposta face ao que lhes é proposto diariamente”, assegura a mesma nota.