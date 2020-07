Comissão Política do PSD/M elogia papel do Governo Regional no combate à covid-19

A Comissão Política do PSD/Madeira, hoje reunida, elogiou o trabalho do Governo Regional na forma como "tem vindo a gerir o combate e a contenção da pandemia de covid-19, num trabalho a favor da saúde de todos os madeirenses e porto-santenses, que fez da Região, actualmente, exemplo, nacional e internacional”.

Os social-democratas sublinham "todas as medidas e todos os apoios que têm vindo a ser prestados, pelo executivo regional, tanto às famílias quanto às empresas", numa estratégia que, em seu entender, tem conseguido “afirmar a defesa intransigente da saúde pública e da segurança da população, em primeiro lugar, conciliando-a com a necessária manutenção do emprego e com a progressiva retoma económica”.

Ainda neste contexto, "a eficácia e o profissionalismo do sistema de controlo que foi implementado nos Aeroportos da Região foi igualmente valorizado, como forma de minimizar os riscos associados à pandemia".

A Comissão Política congratulou-se, ainda, com "as diligências levadas a cabo pelos deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República, para que a Madeira visse aprovada uma das suas justas reivindicações, concretamente no respeitante à moratória nas prestações do PAEF", lamentando, por outro lado, “a falta de seriedade e responsabilidade que o PS/M demonstrou neste processo, insistindo numa postura que, em vez de apoiar e defender o povo madeirense, limitou-se, mais uma vez, a desculpar a falta de solidariedade da República para com a Madeira, deixando evidente quem é que está ao lado da Madeira e do Porto Santo e quem é que está contra”.

Lembrando a recente visita do Presidente da República à Região, considerada "fundamental para que o Chefe de Estado visse, ouvisse e compreendesse as preocupações e justas reivindicações do povo madeirense junto da República”, os social-democratas esperam que, "dessa mesma visita, a defesa da Madeira possa sair facilitada e reforçada a nível nacional, atendendo ao compromisso que foi assumido, por Marcelo Rebelo de Sousa, junto do Governo Regional e de todos os madeirenses".

O PSD/ reafirma, por outro lado, "a vontade de vencer as Eleições Autárquicas de 2021 – na base de uma estratégia que, em breve, será partilhada junto das bases" e confirma "a realização do Congresso Regional no próximo mês de Novembro, precedido de Conselho Regional em Setembro e das eleições, tanto para o secretariado do partido quanto para a Comissão Política, em Outubro, em datas que oportunamente serão divulgadas".