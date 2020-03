Altice Portugal introduz melhorias tecnológicas no atendimento da linha SNS24

Face ao actual cenário que se vive em Portugal e no mundo com o aumento constante do número de infectados pelo Covid-19, a Altice Portugal não pode deixar de enaltecer o altruísmo, prontidão e sentido de responsabilidade para com o País e os portugueses com que várias centenas de enfermeiros responderam ao apelo lançado pela Ordem dos Enfermeiros para reforçar a linha de apoio SNS24.

Em virtude do aumento abrupto da procura do SNS24, que obrigou a alterações tecnológicas por parte da Altice Portugal, tais como a introdução na linha de um BOT (software concebido para simular ações humanas repetidas) que permite um despiste prévio automatizado e, consequentemente, melhor gestão do atendimento humano, ou da introdução de um mecanismo tecnológico que possibilita o atendimento remoto por parte dos enfermeiros, esta empresa, em conjunto com a Ordem dos Enfermeiros, trabalharam para que se encontrassem os recursos humanos necessários para o aumento do contingente de atendimento da linha.

Foram mais de 800 enfermeiros que, de forma inequívoca e sem hesitar, deram resposta ao apelo para reforçar os recursos humanos no SNS24, linha de apoio aos cidadãos sobre o surto de Covid-19 em Portugal operada pela Altice Portugal. Face à necessidade, por parte do Ministério da Saúde, de aumentar o número de enfermeiros a operar neste centro de atendimento, a Altice Portugal contou com o apoio da Ordem dos Enfermeiros, que rapidamente lançou o apelo aos enfermeiros portugueses.

A Altice Portugal reitera total empenho nesta parceria com a Ordem dos Enfermeiros e reforça o profissionalismo, celeridade e prontidão com que a mesma desenvolveu todo o processo, também em muito facilitado pelo espírito missionário dos enfermeiros portugueses. Mais do que cooperar com a linha de apoio SNS24, esta é uma atitude de cooperação com o País e com os portugueses, que a Altice Portugal não pode deixar de louvar.

Esta parceria mantém-se activa no encontro de prontas respostas às necessidades que o actual contexto exige.

A Ordem dos Enfermeiros é a associação pública profissional que congrega todos os profissionais de Enfermagem a trabalhar em Portugal e que defende os interesses da profissão, definindo regras relativas à actividade profissional.