No âmbito do seu Plano de Contingência, a Altice Portugal, anunciou hoje que passa a disponibilizar o acesso a teleconsulta de apoio psicológico para todos os seus colaboradores e respectivas famílias.

“Esta medida vem reforçar o apoio que a empresa tem vindo a dar aos seus colaboradores, perante o cenário actual da saúde pública, com a implementação de diversas medidas e acções preventivas com vista a garantir as condições de segurança e de saúde de todos aqueles que fazem parte da Família Altice”, refere a empresa em comunicado.

Na mesma nota destaca que a Altice Cuidados de Saúde, prestadora de cuidados de saúde da Altice Portugal, reforçou a equipa de saúde no Trabalho, nomeadamente com a integração de novos médicos especialistas adequados ao actual contexto.

Paralelamente, refere que hoje foi reforçado o abastecimento de máscaras hospitalares nos edifícios da Altice Portugal.

“A Altice Portugal manterá de forma rigorosa o seu Plano de Contingência, acompanhando a evolução da situação, bem como comunicando novas medidas que possam vir a ser adoptadas na defesa e protecção dos seus colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores e na estrita promoção do interesse público”, conclui a empresa.

Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infecção por coronavírus para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 6.061 casos suspeitos até hoje, dos quais 488 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infectadas em Portugal, três recuperaram.