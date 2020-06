Açores sem novos casos há cinco dias consecutivos

A Autoridade de Saúde dos Açores informou hoje que não existem novos casos de contaminação pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no arquipélago desde quarta-feira, ou seja, há cinco dias consecutivos.

Em comunicado hoje divulgado, a Autoridade de Saúde Regional adianta que, nas últimas 24 horas, não foram registados novos casos positivos de covid-19 nas ilhas, apesar das 664 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região.

“A Região mantém, neste momento, três casos positivos activos de infecção pelo novo coronavírus, dois na ilha de São Miguel (detectados no dia 23 de Junho) e um na ilha Terceira (descoberto a 20 de junho), sendo que, até à data, foram detectados 151 casos” nos Açores, desde o início da pandemia, refere o mesmo comunicado.

Apesar de não terem sido registados novos casos no arquipélago, as autoridades aconselham a população a manter e, se possível, reforçar, as medidas de prevenção e contenção da pandemia.

“A Autoridade de Saúde Regional reitera a necessidade de serem cumpridas todas as recomendações já tornadas públicas a este propósito, em especial a de, em caso de sintomas, não procurar um hospital ou unidade de saúde, mas ligar para a Linha de Saúde Açores - 808 24 60 24”, sublinha o comunicado.

Em Portugal, já morreram 1.561 pessoas das 41.189 confirmadas como infectadas, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.