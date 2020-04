Açores sem novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Depois de, no sábado, se ter verificado o maior aumento de casos desde o início do surto na região, com 22 novos casos, os Açores não registam nenhum caso de covid-19 nas últimas 24 horas.

A Autoridade de Saúde Regional adianta que “as 391 análises realizadas nos dois laboratórios de referência dos Açores nas últimas 24 horas não revelaram casos positivos de COVID-19”.

Ainda assim, “as medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor”, alerta a autoridade, em comunicado.

Os Açores registam um total de 128 casos, verificando-se 15 recuperados, seis óbitos e 107 casos positivos ativos por infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, sendo 80 em São Miguel, cinco na Terceira, cinco na Graciosa, três em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

Ainda não há casos registados nas ilhas das Flores, Corvo e Santa Maria.

O sábado foi o dia em que se verificou o maior aumento do número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, com 21 novos casos em São Miguel e um na Terceira.

Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20.206 registadas como infetadas.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 518 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.