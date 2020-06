Abertas candidaturas ao Prémio Científico Mário Quartin Graça 2020

Já estão a decorrer as candidaturas para o Prémio Científico Mário Quartin Graça 2020, uma iniciativa do Banco Santander e da Casa da América Latina, que desde há 11 anos distingue anualmente as melhores teses de doutoramento realizadas em Portugal e na América Latina.

Podem concorrer a este prémio os estudantes oriundos de um destes países, com trabalhos enquadrados nas áreas de Ciências Sociais e Humanas, Tecnologias e Ciências Naturais e Ciências Económicas e Empresariais.

O prazo de candidatura termina no dia 31 de Julho.

O vencedor de cada categoria recebe um prémio no valor de 3 mil euros.

A eleição dos premiados é feita tendo em conta os seguintes factores: originalidade do tema; relevância no âmbito do estreitamento de relações entre os países referidos; e a qualidade da investigação.

Mais informações sobre esta edição podem ser consultadas no site da Casa da América Latina.