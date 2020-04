35 mortos elevam óbitos em Portugal para os 380

Portugal tem 380 vítimas mortais do novo coronavírus, o relatório epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde dá conta de mais 35 pessoas que morreram de covid-19 no país. O número de infectados subiu para 13.141, com 699 novos registos no último dia. Entre as notícias positivas, está a redução do número de doentes nos cuidados intensivos, que baixou de 271 para 245, ou seja, menos 26 pessoas.

22 dos mortos do último dia foram registados na zona Norte do país, que sobe para 208 vítimas mortais desde o início da pandemia. Há ainda a lamentar oito mortos na região Centro, agora com 96 óbitos, quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo, totalizando 68; e mais um no Algarve, onde as pessoas que morreram no covid-19 ascende agora a 8. O Alentejo, a Madeira e os Açores não têm perdas de vida na sequência desta pandemia. Estes 35 novos mortos representam um aumento de 10,1%.

Na distribuição dos 13.141 casos, o Norte lidera também. São hoje 7.386 (+334 do que ontem). Lisboa vem em segundo lugar com 3.424 (registou mais 239 doentes). Segue-se o Centro, com 1865 (um aumento de 99 positivos). O Algarve tem agora 251 pessoas com covid-19 (aumentou 17); o Alentejo tem 93 (+8), a Madeira não sofreu alterações, mantém os 52 casos referidos nos últimos dias neste boletim, e os Açores contam com mais dois casos. No número de casos, o aumento foi de 5,6%.

O relatório da situação epidemiológica em Portugal dá conta ainda de 1.211 doentes internados, mais 112 do que nas 24 horas anteriores, um aumento de 10,2%. Mas diminuíram como referido os doentes nos cuidados intensivos, que são agora 245.

Desde 1 de Janeiro, Portugal soma 104.886 casos suspeitos. Há 5.903 pessoas à espera de resultados laboratoriais e 196 doentes recuperados.