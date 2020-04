32 mortos e mais 514 casos positivos de covid-19

O Boletim diário da Direcção-Geral da Saúde com a situação epidemiológica no país revela que são agora 567 os mortos no país de covid-19 e que são 17.448 os infectados, um aumento de 32 óbitos e 514 casos positivos em 24 horas. De acordo com a informação oficial, há 1.227 pessoas internadas e destas 218 estão nos cuidados intensivos.

Os 32 óbitos e os 514 casos representam um aumento de 6% e de 3% respectivamente.

Novamente a maior parte dos óbitos foi registada na Região Norte, onde a situação permanece mais complicada. Morreram 18 em 24 horas, contabilizando agora 321 vítimas mortais. No Centro foram mais oito e em Lisboa e Vale do Tejo mais seis, contabilizando estas regiões 131 e 102 mortos respectivamente desde o início da pandemia. O Algarve e os Açores mantêm os nove e quatro falecimentos na sequência do SARS-CoV-2. O Alentejo e a Madeira não têm perda de vidas a lamentar.

Na distribuição dos casos, o cenário é um pouco diferente, com o Norte na mesma a seguir na liderança. Desde a divulgação do último boletim, subiu em 312 o número de doentes diagnosticados, tendo ultrapassado a barreira dos 10 mil infectados (10.302). Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região mais atingida, com 3.994, uma subida de 98 positivos em 24 horas. O Centro estava ao final do dia de ontem – os dados agregam informação até à meia-noite do dia anterior – com 2.549, com os novos 72 infectados. O Algarve está em quarto lugar, com 289 casos, mais cinco do que os divulgados pela DGS ontem a esta hora. O Alentejo ‘ganhou’ 15 novos doentes, foi o terceiro maior aumento diário desde que o primeiro doente foi diagnosticado na região. Os Açores chegaram à barreira de uma centena de positivos com a identificação de seis novos doentes. A Madeira segue inalterada com 59 casos de covid-19.

Além destes doentes, há 2.474 pessoas que aguardam resultados laboratoriais e 347 casos recuperados, 70 doentes recuperaram no último dia, de acordo com o boletim. Há ainda 23.265 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.