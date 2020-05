1.794 recuperados nas últimas 24 horas em Portugal

Morreram mais 13 pessoas, nas últimas 24 horas, em Portugal, de acordo com o boletim diário da Direcção-Geral de Saúde (DGS), elevando o número de óbitos para 1.231. Há também mais 173 casos positivos por covid-19, o que totaliza 29.209 infectados no país. Por outro lado, já recuperaram do vírus 6.430 pessoas, o que comparativamente a ontem (4.636) falamos de mais 1.794 infecções debeladas.

Até ao momento foram identificados 295.449 casos suspeitos, sendo que 29.209 testaram positivo à covid-19. Por seu turno, 2.260 aguardam actualmente por resultados laboratoriais e 25.360 estão em vigilância pelas autoridades de saúde.