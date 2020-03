1.600 infectados e 14 mortos em Portugal

1.600 infectados e 14 mortos é o novo balanço da Direcção-Geral da Saúde em Portugal, são mais dois óbitos desde ontem e mais 320 novos infectados. A infecção pelo novo coronavírus leva a que estejam internadas 169 pessoas, 41 delas nos cuidados intensivos. 1.100 casos suspeitos aguardam resultados laboratoriais, revela o boletim diário emitido pela autoridade nacional de saúde.

A Madeira surge com sete casos neste relatório e os Açores com quatro. O Norte continua a ser a Região mais afectada com 825 casos e cinco mortos. Há quatro mortos e 180 casos na região Centro; 534 em Lisboa e Vale do Tejo e quatro mortos também. Um morto e 35 casos foram registados no Algarve. Existem cinco caos no Alentejo, sem mortos. A registar ainda dez casos no estrangeiro.

Os novos dois mortos foram um na região Norte, outro na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Mais de 12.500 pessoas estão em vigilância e dos infectados, 80% são casos ligeiros e estão internados em casa.