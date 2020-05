13 de Maio e morte de Valentina marcam imprensa nacional desta segunda-feira

A preparação do 13 de Maio em Fátima sem a presença de peregrinos devido à pandemia da Covid-19 e a morte de Valentina, a criança de 9 anos que, ao que tudo indica, foi assassinada pelo pai e pela madrasta em Peniche, marcam as capas dos jornais nacionais desta segunda-feira, 11 de Maio.

O Público destaca a operação ‘Fátima em casa’ que tenta impedir fiéis de chegar ao santuário, salientando ainda outras matérias como cortes no seguro de crédito e atraso das finanças comprometeram milhares de empresas. Com o contágio descontrolado, o Brasil começa a isolar as suas cidades.

Alunos da via profissional terão exames regionais para o superior. Fazem exames na instituição mais próxima de casa e podem candidatar-se a outras da região. Três consórcios de universidades organizaram-se para nova modalidade de acesso.

Como manter as crianças separadas nas creches? É o que tenta responder hoje o Jornal I, numa altura em que se multiplicam petições a questionar planos de reabertura.

Psicóloga diz que é contranatura ter as crianças separadas: “vai desvirtuar o grande objectivo da creche que já começa a ser a socialização”, diz Rita Jonet, acrescentando que será preciso inovar.

Sobre a operação polémica em Fátima, Protecção Civil apelou aos peregrinos para ficarem em casa e foi montado forte aparato policial. Entrar na cidade só com justificação, apesar de não haver uma ordem para isso. PSP diz estar a sensibilizar e GNR afirma que não há bloqueios.

PJ acredita que Valentina foi morta na quarta-feira em casa. Investigação descarta acidente. Pai e madrasta detidos.

O caso da menina morta em Peniche é tema de capa no Jornal de Notícias que salienta um castigo que acaba em tragédia. Discussão familiar terá desencadeado crime violento. Pai mostrou à PJ como matou e ocultou o corpo de Valentina com a ajuda da madrasta.

A manchete do JN vai para os desempregados e alunos que mais pedem apoio psicológico ao SNS. Metade da população sente impacto severo em resultado do confinamento. No último mês houve 233 pessoas a ligar todos os dias para a linha de ajuda.

No Correio da Manhã a machete vai para o caso da morte de Valentina. Irmão dá alerta de crime na casa de banho. Sandro e Márcia reconstruíram os passos do homicídio.

O Diário de Notícias escreve que uma segunda vaga da pandemia Covid-19 pode estar a caminho, depois da China e Coreia do Sul terem registado novos casos

Os técnicos de diagnóstico da covid-19 pedem reconhecimento pelo trabalho prestado.