Coragem, responsabilidade e esperança

Foi esta a mensagem que o Santo Padre nos deixou, recentemente, pedindo a toda a humanidade que encare esta pandemia com Coragem, Responsabilidade e, sobretudo, muita Esperança. Sem dúvida que é preciso muita coragem aos governos para tomarem medidas draconianas, impopulares, necessárias e muito difíceis; no entanto, para tudo há limites e, pessoalmente, considero que não devemos ir mais além do que é racional! Todavia, há muito tempo que o estado de emergência deveria ter sido decretado em Portugal em vez de andarmos aqui a adiar esta decisão urgentíssima, pois, sobretudo, os nossos aeroportos e fronteiras já deveriam estar “selados”! A responsabilidade deve estar em cada um de nós, em todos os que nos visitam, respeitando e cumprindo o que é razoável, pois desse modo estamos a contribuir para o bem comum. A grande maioria das medidas tomadas pelo governo regional são correctas, poderão conter o surgimento de mais casos efectivos do coronavírus; mas temos de nos preparar para a eventualidade de virmos a ter mais do que uma situação concretas de pessoas infectadas e devemos encarar essa eventualidade como possível, dadas as circunstâncias em que se encontra a pandemia no mundo e, em particular, na Europa! O pior que poderia acontecer na nossa sociedade era acreditarmos que na Madeira estaríamos livres do coronavírus, tendo em conta que somos um destino turístico! Isso é não saber como agir perante múltiplas confirmações do vírus! Deus queira que não se concretizem e fiquemos por um ou dois casos; mas se viermos a ter muitos casos, temos de estar preparados; a sociedade tem de saber comportar-se, responsavelmente, e não entrar em alarmismos e histerias exacerbadas! Não me revejo nas afirmações dos que dizem que a nossa sobrevivência está em perigo por causa deste surto viral! Isso é não ter memória da história da humanidade! Só em Portugal, morrem 12.000 pessoas anualmente devido aos surtos gripais! Alguém se refere a essa circunstância como estando em causa a nossa sobrevivência? A Esperança que nos resta é a de sabermos que não são apenas as autoridades as que estão a contribuir para que a nossa Região continue incólume ao vírus, mas todos e cada um de nós tudo estar a fazer para preservarmos a nossa comunidade e mantermos no seio da mesma o espírito solidário, de respeito e preventivo face a este inimigo invisível! Resta-nos ter coragem, para agirmos racionalmente, com a esperança de que tudo isto irá passar; nada é para sempre!