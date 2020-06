Carreira militar de Santo António

Santo António nasceu em 1195 e faleceu a 13 de junho de 1231. Curiosamente, depois da sua morte, em Portugal, Espanha e Brasil, entre outros países, surgiu o costume de lhe atribuir méritos e honrarias militares. Estas são algumas das suas muitas histórias e lendas.

General do exército português

No séc. XVIII, o rei Dom Pedro III ordenou que Santo António fosse recrutado como soldado no II Regimento de Infantaria em Lagos, sendo promovido sucessivamente a capitão e a coronel. Depois foi transferido para o Regimento de Cascais.

Durante as guerras napoleónicas, Santo António foi eleito padroeiro do exército e foi-lhe dado o posto de general, cuja imagem acompanhava as tropas portuguesas. Na Batalha do Buçaco, em 1810, o exército português derrotou o general Massena, em grande parte, graças ao general Santo António como testemunharam muitos militares. Há descrições de que este general particiou noutras batalhas, incluindo em 1640 nas lutas pela restauração da independência de Portugal.

Tenente-general no Brasil

D.João IV, após se ter refugiado no Brasil, ao saber dos grandes feitos de Santo António, condecorou-o como sargento-mor, depois foi promovido a tenente-general.

Em São Paulo, Santo António recebeu a patente de coronel e, em 1799, começou a receber o salário de capitão pelo município de Ouro Negro até 1904. Em 1924 este santo ainda integrava o exército brasileiro. Foi com um despacho do Presidente do Brasil, Artur Bernardes e do Ministro da Guerra, que Santo António, naquele ano, passou à reserva do Exército.

Em Timor-Leste

não passou de coronel

Numa colina em Manatuto, cidade onde nasceu Xanana Gusmão, há uma grande imagem dedicada ao “coronel Santo António”, padroeiro daquela cidade. A 10 de outubro de 2014, ao passar nesta localidade, perguntei ao padre Martinho de Manatuto porquê chamam de coronel a Santo António. Segundo este padre, quando trouxeram a imagem do santo para Manatuto, o liurai, chefe máximo tradicional, tinha o posto de brigadeiro e ordenou que o santo deveria ter um estatuto inferior. Há uma lenda antiga de que os liurais são descendentes do Deus Sol, por esse motivo, ninguém nem Santo António pode estar acima do liurai - chefe máximo tradicional.