Esta expressão fez a sua época, e ainda hoje é recordada. Na altura, pouco após a nossa adesão à Comunidade Europeia, significava assumir, obedientemente e sem contestação, as diretivas comunitárias.

Decerto que, para alguém que era um beneficiário líquido das ajudas europeias, a margem de manobra era curta. O que não impediu que as críticas e acusações de subserviência se acumulassem, feitas por quem estava na oposição – qualquer que ela fosse. Além, naturalmente, dos opositores da adesão de Portugal à Comunidade.

Críticas à parte, lá fomos singrando, com uma aura de bom comportamento que teve a sua utilidade. Embora talvez mesclada com um complexo de inferioridade, típico da nossa maneira de ser, sempre atentos ao que vem de fora, como nada houvesse cá dentro digno de ser aproveitado.

Uns quantos políticos e comentaristas rivalizavam nesse alinhar por fora, num misto de imitação simiesca de ademanes alheios com a repetição verbal típica dos papagaios. Como no poema satírico de António Feliciano de Castilho, na definição do janota: “Terás as visagens ricas/ O papagaial palrar/Do pavão as galas ricas...»

Talvez como um último assomo da nossa veia percursora dos séculos XV-XVI, conseguimos alguns resultados. Conseguimos até inventar a geringonça, escarnecida cá dentro, admirada lá fora.

Fruto dessa criação anómala, até conseguimos enfrentar a pandemia com resultados satisfatórios (porque ótimos nunca seriam).

Um bom exemplo do que deveria ser um bom aluno da Europa. Mais ainda, o aluno parecia ter ultrapassado os mestres, a fazer fé nos dados estatísticos da pandemia. Neste cantinho à beira mar plantado, parecia que uma proteção mística nos resguardava do que se passava lá fora. Num misto de salazarismo serôdio com a devoção a Nossa Senhora de Fátima.

Mas eis senão quando uma vaga de otimismo bacoco varreu o País, lançando para a escuridão do esquecimento os conselhos dos sábios.

Festas e festinhas, manifestações e concertos, tudo quanto era desaconselhado passou a ser prática corrente. Com os inevitáveis resultados...

Disse-se que esta onda de contestação à sabedoria instituída foi como uma libertação ou o despertar de um pesadelo. Talvez sim, mas esta atitude irrefletida, de contestação primária, de falta de responsabilidade social, não se coaduna com o bom aluno da Europa.

Tem mais a ver com o aluno cábula da América de Donald Trump, ou do Brasil de Jair Bolsonaro.

E lá voltamos ao espírito do janota de Castilho, “bicho incógnito a Lineu”, uma mistura improvável para uma solução impossível.

Por onde anda a nossa maturidade, tão laboriosamente construída?